Ракетний удар по селу Гроза: СБУ перевіряє місцевих — хтось міг навести ракету

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що в селі Гроза (Харківська область) під час ракетної атаки у знищеному кафе проходили поминки за померлим односельцем.

Із-під завалів кафе і прилеглого магазину дістали тіла 49 загиблих і сімох поранених. Рятувальники вважають, що загалом на місці влучання було трохи понад 60 людей.

На місці також працює Служба безпеки України, яка перевіряє місцевих жителів. За словами Клименка, ракетний удар був дуже точним. Імовірно, його навів місцевий. Село Гроза дуже маленьке, його населення трохи більше за 300 людей.

Окремо Клименко додав, що вже вдалося впізнати 29 тіл із 49. На місці працює мобільна криміналістична лабораторія.

О 17:10 в МВС повідомили про 50 загиблих. Попередньо, росіяни вдарили ракетою «Іскандер».