Росіяни обстріляли село Гроза Харківської області — 50 загиблих

Росія 5 жовтня обстріляла село Гроза Купʼянського району Харківської області. Загинули 50 людей, серед них дитина — 6-річний хлопчик.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Загинули 50 людей. Удар ракети був близько 13:15 по продуктовому магазині та кафе. Ще шестеро людей, зокрема одна дитина, поранені. Медики надають їм необхідну допомогу. На місці розбирають завали, із-під завалів уже дістали 56 людей.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону заявив, що люди були на поминках. На місці також працює СБУ, яка перевіряє місцевих жителів. За словами Клименка, ракетний удар був дуже точним. Є ймовірність, того що її навів місцевий. Село Гроза дуже маленьке, його населення трохи більше 300 людей.

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Гроза — це село в Шевченківській селищній громаді Куп’янського району Харківської області, його площа майже два квадратних кілометри.