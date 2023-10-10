Ракетний удар по Грозі: кількість загиблих зросла до 53

Станом на 10 жовтня в селі Гроза на Харківщині ідентифікували 53 загиблих, тобто криміналісти дізналися про ще одного загиблого.
Про це розповів начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, передає «Суспільне».
Дані ще не остаточні, бо тривають ДНК-експертизи. Пʼятьох людей досі вважають зниклими безвісти.
Загалом до поліції надійшли 22 заяви про зниклих безвісти: чотирьох людей знайшли, 13 ідентифікували серед загиблих, шукають ще пʼятьох.
Сергій Болвінов додав, що криміналісти провели 288 ДНК-досліджень і дослідили 135 решток тіл.
- 5 жовтня російські війська вдарили ракетою «Іскандер» по кафе-магазину в селі Гроза на Харківщині, коли там був поминальний обід на честь загиблого військового. На місці загинули 53 людини і ще шість дістали поранення. Усі загиблі були мешканцями села.
- СБУ перевіряє місцевих. У МВС казали, що удар був дуже точний, тому є підстави вважати, що ракету могли навести.