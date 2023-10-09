До України повернули ще 9 дітей, які були на окупованих територіях

До України вдалося повернути девʼятьох дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях.
Про це 9 жовтня повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Повернути вдалося пʼять дівчаток і чотирьох хлопчиків, їм від 5 до 14 років. Загалом від початку 2023 року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 121 дитину з Херсонщини.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна та дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей до росії. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей. До того ж росія незаконно утримує приблизно 27 тисяч українських цивільних заручників.