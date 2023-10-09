До України повернули ще 9 дітей, які були на окупованих територіях

До України вдалося повернути девʼятьох дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях.

Про це 9 жовтня повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Повернути вдалося пʼять дівчаток і чотирьох хлопчиків, їм від 5 до 14 років. Загалом від початку 2023 року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 121 дитину з Херсонщини.