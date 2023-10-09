Спецпризначенці ГУР тричі намагалися звільнити Запорізьку АЕС

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони тричі намагалися звільнити Запорізьку атомну електростанцію, яка з березня 2022 року окупована російськими військами.

Про це NV розповіли керівник ГУР Кирило Буданов і його підлеглі.

Вперше бійці ГУР перетнули Каховське водосховище та висадилися на лівому березі в серпні 2022 року. Вони мали створити плацдарм для подальшого звільнення Енергодару і станції, але не змогли там закріпитися і відступили під натиском росіян. Спецпризначенці вважають, що їм бракувало артилерійської підтримки.

Потім спецпризначенці зробили ще дві спроби висадитися на лівому березі. В останній брали участь кілька сотень бійців, але досягти успіху, за словами Буданова, не вдалося через «управлінські та виконавчі недоліки». Тоді російські війська підтягнули до берега важку техніку, зокрема танки.

За словами Буданова, операції були вкрай складними, оскільки подібного досвіду бійці не мали. Набуті навички потім стали в пригоді під час висадки в Криму в серпні 2023 року.