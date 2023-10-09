Ракетний удар по Грозі: експерти ідентифікували 49 загиблих, кількість зниклих безвісти зросла

Станом на 9 жовтня у харківському селі Гроза ідентифікували 49 загиблих із 52, повідомив керівник обласної поліції Володимир Тимошко.

Кількість зниклих безвісти зросла до пʼяти. Раніше повідомлялося про чотирьох зниклих, серед яких було двоє дітей.

Загалом на місці трагедії знайшли 11 фрагментів тіл. Їх відправили на ДНК-експертизу.