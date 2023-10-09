Ракетний удар по Грозі: експерти ідентифікували 49 загиблих, кількість зниклих безвісти зросла

Станом на 9 жовтня у харківському селі Гроза ідентифікували 49 загиблих із 52, повідомив керівник обласної поліції Володимир Тимошко.
Кількість зниклих безвісти зросла до пʼяти. Раніше повідомлялося про чотирьох зниклих, серед яких було двоє дітей.
Загалом на місці трагедії знайшли 11 фрагментів тіл. Їх відправили на ДНК-експертизу.
- 5 жовтня російські війська вдарили ракетою «Іскандер» по кафе-магазину в селі Гроза на Харківщині, коли там був поминальний обід на честь загиблого військового. На місці загинули 52 людини і ще шість дістали поранення. Усі загиблі були мешканцями села.
- СБУ перевіряє місцевих. У МВС казали, що удар був дуже точний, тому є підстави вважати, що ракету могли навести.