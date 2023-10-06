Рятувальники закінчили роботи в селі Гроза на Харківщині. Доля чотирьох людей невідома

Рятувальники закінчили роботи на місці влучання російської ракети в селі Гроза Харківської області, повідомив начальник Слідчого управління поліції в області Сергій Болвінов.

Шукати загиблих під завалами допомагали три спеціально навчені службові собаки. Кількість вбитих і поранених не змінилася — загинула 51 людина, шестеро поранених. Четверо людей зникли безвісти, серед них двоє дітей.

На місці трагедії вилучили 11 фрагментів тіл. Їх відправили на ДНК-експертизу. Правоохоронці працюють із родичами загиблих у Грозі та в сусідньому Шевченковому, а також в одному з харківських моргів, куди доправили тіла та фрагменти тіл жертв.