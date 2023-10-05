На Харківщині оголосили триденну жалобу — росія завдала по області найсмертоноснішого за час війни удару

Терористична атака російських військових по селу Гроза на Харківщині стала найкривавішим злочином в області за весь час повномасштабного вторгнення. За останніми даними, загинула 51 цивільна людина, ще шестеро дістали поранення.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов оголосив на Харківщині триденну жалобу — з 6 до 8 жовтня.

Відомо, що удар стався під час поминального обіду, який в селі влаштували на честь загиблого військового. Синєгубов каже, що усі загиблі були мешканцями села.

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