У Білорусі з депортованими українськими дітьми зустрілися дипломати із Зімбабве, Сирії, Китаю та інших країн

У Білорусі із 44 депортованими українськими дітьми з Лисичанська та Сєвєродонецька зустрілися представники Зімбабве, Індії, Катару, КНР, Куби, Монголії, ОАЕ, Росії, Сирії та Палестини.

Про це повідомила юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.

До зустрічі приєдналися також службовці з Білорусі, Союзної Держави та СНД. Інші держави бойкотували захід як такий, що не відповідає принципу найкращих інтересів дитини й має на меті виправдати міжнародні протиправді дії, пише правозахисниця.

Дітей посадили за стіл для пресконференції та запитали про умови перебування. Захід відбувся тоді, коли термін перебування цих дітей у Білорусі закінчується.

Facebook / Катерина Рашевська

Перший секретар посольства рф у Білорусі Карина Багієва, за словами Рашевської, засвідчила, що українським дітям навʼязують російське громадянство й організовують для них навчання, що не дозволяє зберегти національну ідентичність. Багієва також вказала, що до вивезення дітей причетний нафтопереробний завод «Нафтан».

Повірений у справах Катару Абдулаїз аль Куварі на зустрічі казав, що білоруські родини беруть до себе українських дітей, і висловив сподівання, що «ще більше дітей зможуть виїхати з Донбасу».