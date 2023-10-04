Міністр інфраструктури Кубраков розповів, де найбільше перспектив для експорту українського зерна і чому

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що найбільш перспективними напрямками для транзиту української агропродукції наразі є Румунія, Молдова і Польща.
Про це він сказав на конференції «Майбутнє українського експорту», пише «Економічна правда».
За його словами, логістичні та транзитні проєкти, над якими сьогодні працюють в уряді, стосуються Молдови й Румунії.
«Молдова і Румунія відчули, що вони можуть заробляти на транзиті, для них це додатковий заробіток, а ми їм не конкуренти», — сказав Кубраков. Він додав, що Румунія очікує від Єврокомісії на кошти, які планує витратити на розбудову інфраструктури на своїй території.
Для України є багато ініціатив щодо Дунаю і розбудові там пунктів пропуску. Також планують добудувати залізничну інфраструктуру в напрямку Молдови.
Кубраков наголосив, що Польща теж залишається важливим напрямком. Однак проти 2022 року там обсяги перевезень залізницею впали вдвічі, тож розбудовувати інфраструктуру наразі немає сенсу.
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