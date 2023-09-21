Україна і Польща домовилися знайти рішення щодо зерна

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський домовився з польським колегою Робертом Телусом знайти рішення щодо імпорту зерна, яке враховує інтереси обох країн.

Про це пише пресслужба Мінагрополітики.

Міністри обговорили зернову кризу та українську пропозицію врегулювання ситуації. Скоро країни напрацюють варіант взаємодії з питань експорту.

Наступні переговори продуть найближчими днями. На них обговорять підготовлені питання від обох сторін. А поляки тим часом вивчать український план експорту та підготують свої пропозиції до нього.