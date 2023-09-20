Посла України викликали до МЗС Польщі через заяву Зеленського

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України Василя Зварича через «заяви представників української влади».
Про це пише польське агентство PAP із посиланням на слова заступника міністра закордонних справ Павела Яблонського.
Зараз посол Зварич у Києві, де бере участь у нараді з колегами, тому замість нього 21 вересня до МЗС Польщі прибуде його заступник. Зі Зваричем відомство зустрінеться після його повернення до Варшави.
Перед цим Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН у США, де сказав, що «деякі наші друзі в Європі підривають солідарність політичним театром, роблячи із зерна трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора».
- Українське МЗС запрошувало посла Польщі Бартоша Ціхоцького до себе через заяви керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача. Він в інтервʼю польським медіа зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі та їй «варто було б почати цінувати роль, яку Польща відігравала для України протягом останніх місяців і років». Відповідні висловлювання польського посадовця пролунали в контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.
- 28 квітня 2023 року Єврокомісія досягла угоди з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією і Словаччиною щодо імпорту української агропродукції до ЄС. З 2 травня до 5 червня діяла заборона на вільний обіг українських пшениці, кукурудзи, ріпаку і насіння соняшнику в цих пʼяти країнах. Потім угоду продовжили до 15 вересня. Ембарго ввели через те, що фермери з Польщі та інших країн виходили на акції протесту. Аграрії скаржилися, що українське зерно осідає в країнах, його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові.
- 15 вересня Єврокомісія не стала продовжувати дію ембарго на українське зерно. Польща заявила, що продовжить його в односторонньому порядку. Згодом про такі самі кроки заявили Угорщина та Словаччина.
- Україна готує позов на Польщу, Угорщину й Словаччину в арбітраж Світової організації торгівлі (СОТ) через зернове ембарго. Водночас Україна на вимогу Єврокомісії змінила правила експорту зерна.