Посла України викликали до МЗС Польщі через заяву Зеленського

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України Василя Зварича через «заяви представників української влади».

Про це пише польське агентство PAP із посиланням на слова заступника міністра закордонних справ Павела Яблонського.

Зараз посол Зварич у Києві, де бере участь у нараді з колегами, тому замість нього 21 вересня до МЗС Польщі прибуде його заступник. Зі Зваричем відомство зустрінеться після його повернення до Варшави.

Перед цим Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН у США, де сказав, що «деякі наші друзі в Європі підривають солідарність політичним театром, роблячи із зерна трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора».