Польща зараз не передає Україні зброю, оскільки сама зосереджена на переозброєнні

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна наразі не передає Україні зброю, оскільки зосереджена на переозброєнні власного війська.
Про це він заявив в ефірі телеканалу Polsat. Цю ж заяву цитує його канцелярія.
За словами Моравецького, зараз Варшава озброюється сучасним озброєнням, і це для країни пріоритет. «Наш хаб у Жешуві, за погодженням з американцями й НАТО, як і раніше, відіграватиме ту ж роль, яку він грав і грає», — запевнив він.
Останні публічні повідомлення про військову допомогу від Польщі були в червні цього року. Тоді польська сторона пообіцяла тисячі кулеметів і набої до них. Потім від медіа були повідомлення про таємну передачу в липні гелікоптерів Мі-24.
Заява Моравецького пролунала напередодні парламентських виборів у Польщі й на тлі напруженості з Україною через імпорт українського зерна. Він пояснив односторонню заборону на зерно тим, що на ринку Польщі не мають панувати українські чи російські олігархи.
- 28 квітня 2023 року Єврокомісія досягла угоди з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією і Словаччиною щодо імпорту української агропродукції до ЄС. З 2 травня до 5 червня діяла заборона на вільний обіг українських пшениці, кукурудзи, ріпаку і насіння соняшнику в цих пʼяти країнах. Потім угоду продовжили до 15 вересня. Ембарго ввели через те, що фермери з Польщі та інших країн виходили на акції протесту. Аграрії скаржилися, що українське зерно осідає в країнах, його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові.
- 15 вересня Єврокомісія не стала продовжувати дію ембарго на українське зерно. Польща заявила, що продовжить його в односторонньому порядку. Згодом про такі самі кроки заявили Угорщина та Словаччина.
- Україна готує позов проти Польщі, Угорщини та Словаччину в арбітраж Світової організації торгівлі (СОТ) через зернове ембарго. Водночас Україна на вимогу Єврокомісії змінила правила експорту зерна.
- Напередодні Володимир Зеленський заявив у Генасамблеї ООН сказав, що «деякі друзі в Європі підривають солідарність політичним театром, роблячи із зерна трилер». За це до МЗС Польщі викликали українського посла. У МЗС України заявили, що посол «вкотре розʼяснив позицію щодо неприйнятності польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна».