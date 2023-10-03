Литва відкрила «балтійський коридор» для транзиту українського зерна

Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна до портів країн Балтії. Про це 3 жовтня повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
«Коридор для транзиту зерна до балтійських портів було прийнято і погоджено, що зменшить тиск на українському кордоні та збільшить постачання до Африки йза її межі. Співпраця дає результати», — написав Габріелюс Ландсбергіс.
Перед цим ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль зерна, що прямує в порт Клайпеди (Литва), перенесли з українсько-польського кордону до цього ж порту. Це пришвидшить транзит територією Польщі.
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