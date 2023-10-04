Греція запропонувала Україні свої порти для експорту зерна

На зустрічі в Києві міністр закордонних справ Греції Джордж Герапетріт заявив, що Греція готова надати альтернативний маршрут для українського зерна через свої порти Салоніки й Александруполіс.
Про це пише Ekathimerini.
Видання зазначає, що раніше грецький уряд обговорив цей план із партнерами в ЄС і поза блоком. Він передбачає транспортування продукції залізницею через Румунію та Болгарію до Салонік і Александруполісу.
Існують також альтернативні маршрути через Балтійське й Адріатичне моря. Польща разом із Литвою виступає за Балтійський маршрут. Адріатичний варіант зосереджений на хорватському порту Рієка. Зерно хочуть транспортувати туди потягом через Угорщину і Словаччину.
- Польща, Словаччина та Угорщина продовжили заборону на імпорт української сільгосппродукції, хоча Євросоюз 15 вересня зняв обмеження. Через це Україна готує позов в арбітраж Світової організації торгівлі.
- 19 вересня Україна на вимогу Єврокомісії змінила правила експорту зерна, а премʼєр Денис Шмигаль запропонував Польщі та Угорщині компроміс.
- 21 вересня міністр аграрної політики України домовився з польським колегою знайти рішення щодо імпорту зерна, яке враховує інтереси обох країн. Зі Словаччиною українська сторона того ж дня домовилася про систему торгівлі зерном.
- 3 жовтня Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна до портів країн Балтії. Перед цим ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль зерна, що прямує у порт Клайпеди (Литва), перенесли з українсько-польського кордону в цей порт. Це пришвидшить транзит територією Польщі.