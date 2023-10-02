НАЗК виключило OTP Bank із переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виключило угорський OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни.
Про це пише пресслужба агентства.
У заяві пишуть, що останніми днями тривали дискусії за участі Європейської служби зовнішніх справ. Після них OTP Bank взяв на себе зобовʼязання, які стосуються подальшої діяльності на ринку рф.
Тому НАЗК виконало свою частину домовленостей, виключивши банк із переліку міжнародних спонсорів війни. І тепер чекає на дії OTP Bank, про які вони домовилися.
- 29 вересня НАЗК призупинило статус спонсора війни для OTP Bank, сподіваючись, що Угорщина розблокує транш на €500 мільйонів з Європейського фонду миру для військової допомоги Україні. Однак у МЗС Угорщини заявили, що вважають таку поступку недостатньою.
- Європейський фонд миру створили в березні 2021 року для фінансування всіх дій спільної зовнішньої та безпекової політики, що стосуються військових і оборонних питань. Зокрема, цей фонд ЄС покликаний фінансувати зміцнення потенціалу країн, що не входять до ЄС.
- 17 травня голова МЗС Угорщини вже заявляв, що його країна блокуватиме наступні транші допомоги ЄС для України на €500 мільйонів, допоки OTP Bank у переліку спонсорів війни. Це повторилося наприкінці червня.
- Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції України оголосило, що внесло OTP Bank — найбільший угорський банк — до списку спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність у рф. НАЗК веде перелік спонсорів війни, однак він не має жодного статусу і не призводить до будь-яких юридичних наслідків.
- Після цього Угорщина заблокувала виділення чергового траншу на €500 мільйонів з Європейського фонду миру.