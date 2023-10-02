НАЗК виключило OTP Bank із переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виключило угорський OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни.

Про це пише пресслужба агентства.

У заяві пишуть, що останніми днями тривали дискусії за участі Європейської служби зовнішніх справ. Після них OTP Bank взяв на себе зобовʼязання, які стосуються подальшої діяльності на ринку рф.

Тому НАЗК виконало свою частину домовленостей, виключивши банк із переліку міжнародних спонсорів війни. І тепер чекає на дії OTP Bank, про які вони домовилися.