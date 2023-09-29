НАЗК призупиняє статус міжнародного спонсора війни для угорського OTP Bank. Причини

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) призупиняє статус міжнародних спонсорів війни для угорського OTP Bank та пʼяти грецьких компаній-перевізників.
Про це пише пресслужба агентства.
Там пишуть, що НАЗК сподівається, що завдяки такому рішенню Угорщина розблокує транш на €500 мільйонів з Європейського фонду миру для військової допомоги Україні. А Греція не блокуватиме майбутній пакет санкцій Європейського Союзу.
Пʼять грецьких компаній — це Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD.
- Європейський фонд миру створили в березні 2021 року для фінансування всіх дій спільної зовнішньої та безпекової політики, що стосуються військових і оборонних питань. Зокрема, цей фонд ЄС покликаний фінансувати зміцнення потенціалу країн, що не входять до ЄС.
- 17 травня голова МЗС Угорщини вже заявляв, що його країна блокуватиме наступні транші допомоги ЄС для України на €500 мільйонів, допоки OTP Bank у переліку спонсорів війни. Це повторилося наприкінці червня.
- Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції України оголосило, що внесло OTP Bank — найбільший угорський банк — до списку спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність у рф. НАЗК веде перелік спонсорів війни, однак він не має жодного статусу і не призводить до будь-яких юридичних наслідків.
- Після цього Угорщина заблокувала виділення чергового траншу на €500 мільйонів з Європейського фонду миру.