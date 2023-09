НАЗК призупиняє статус міжнародного спонсора війни для угорського OTP Bank. Причини

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) призупиняє статус міжнародних спонсорів війни для угорського OTP Bank та пʼяти грецьких компаній-перевізників.

Про це пише пресслужба агентства.

Там пишуть, що НАЗК сподівається, що завдяки такому рішенню Угорщина розблокує транш на €500 мільйонів з Європейського фонду миру для військової допомоги Україні. А Греція не блокуватиме майбутній пакет санкцій Європейського Союзу.

Пʼять грецьких компаній — це Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD.