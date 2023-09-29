Швейцарія виділяє $109 млн на розмінування України

Федеральна рада Швейцарії схвалила пакет допомоги для України — країна виділила $109 мільйонів на розмінування.
Про це пише Reuters.
Ці гроші Україна отримає протягом 2024—2027 років. Витрати у рівних частинах покриватимуть Міністерство оборони, цивільного захисту та спорту (DDPS) і Федеральний департамент закордонних справ (FDFA).
Швейцарія вже бере участь у роботах з розмінування в Україні та виділила близько $16 мільйонів у 2022 та 2023 роках.
- За оцінками програми розвитку ООН, роботи з розмінування території України коштуватимуть $35,7 мільйона. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, майже 174 тисячі квадратних кілометрів України всіяні вибухонебезпечними предметами, а заміновані родючі землі країни могли б прогодувати 80 мільйонів людей в усьому світі. Зараз українські студенти у Великій Британії вивчають, як покращити якість ґрунту, забрудненого внаслідок бойових дій.
- Загалом 30% території України забруднено російськими мінами.
- Раніше пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що за приблизними підрахунками саперів для розмінування всієї території України знадобиться до 10 років.
- Станом на кінець вересня 2023 року в Україні від вибухонебезпечних предметів постраждали 780 людей. Загинула 251 людина, зокрема 13 дітей.