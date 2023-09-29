Від вибухонебезпечних предметів постраждали 780 українців. З них 251 людина загинула

Від початку повномасштабної війни в Україні від вибухонебезпечних предметів постраждали 780 людей. Загинула 251 людина, зокрема 13 дітей.

Про це повідомив заступник начальника відділу організації піротехнічних робіт ДСНС Микола Дідик.

Поранення різного ступеня важкості отримали 529 людей, серед них 64 дитини.

На деокупованих територіях України наразі працюють 15 машин механізованого розмінування. За допомогою цього обладнання вже обстежили понад 250 гектарів території.