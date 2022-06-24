Оптимістичні підрахунки. Для розмінування України знадобиться до 10 років

За приблизними підрахунками саперів, для розмінування всієї території України знадобиться до 10 років.

Про це на брифінгу заявив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

«До 10 років. Це оптимістичні підрахунки, бо ми ще не знаємо, що відбувається на територіях, де ведуться активні бойові дії. І що ми побачимо, коли звільнимо їх від окупантів. Підрозділи ДСНС досі працюють над розмінуванням держави після Першої та Другої світових війн», — сказав він.