В Україні 30% території забруднено російськими мінами. Від них постраждали понад 700 людей

Від початку повномасштабної війни 740 українців постраждали від вибухонебезпечних предметів – 242 з них загинули, ще 498 отримали поранення різного ступеня важкості.

Про це повідомив заступник начальника відділу організації піротехнічних робіт ДСНС Микола Дідик.

Від мін постраждали 76 дітей, 13 із них загинули.

За попередніми оцінками рятувальників, 174 тис. кв. км — або близько 30% території України — забруднено мінами через вторгнення росіян, з них 13,5 тис. км2 — моря, річки й озера.

Станом на зараз піротехніки обстежили понад половину забруднених територій — 93 тис. га, і 7,5 га акваторії. Рятувальники виявили і знешкодили 427 тисяч вибухонебезпечних предметів — протипіхотних мін, касетних боєприпасів, дистанційно встановлених мін. Над цим щодня працюють понад 700 піротехніків і 200 одиниць техніки.