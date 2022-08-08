У ДСНС створили застосунок для виявлення мін

Державна служба з надзвичайних ситуацій створила мобільний застосунок для мінної безпеки.

Про це повідомляють у ДСНС.

Що може зробити користувач, встановивши цю програму на телефон:

переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС;

отримати сповіщення в разі наближення до небезпечного обʼєкта;

ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів;

повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Ось як він виглядає: