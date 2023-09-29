Росія глушить GPS-зв’язок кораблів у водах Румунії. Через це ракети й дрони можуть промахнутися

Начальник Штабу оборони Збройних сил Румунії генерал Даніель Петреску заявив, що війна росії проти України фундаментально дестабілізувала Чорноморський регіон. До того ж росія глушить GPS-звʼязок у територіальних водах Румунії, що загрожує судноплавству і не тільки.
Про це пише Romania Journal.
За його словами, обмежений звʼязок може призвести до зіткнення кораблів та «інцидентів» на кордоні НАТО — бойові ракети або безпілотники можуть промахнутися і вдарити по обʼєктах у Румунії чи в її водах.
Ще одна небезпека, на яку звернув увагу Петреску, — дрейфуючі морські міни, які вже не раз опинялися на берегах країн Чорноморського регіону і вибухали там.
- Румунія не вперше відчуває на собі наслідки російського вторгнення. Уламки російських дронів у Румунії на кордоні з Одеською областю знаходили двічі — 4 і 13 вересня. Румунія викликала голову дипмісії росії та збудувала у прикордонному районі, що поряд з Рені та Ізмаїлом, укриття для цивільних, а 15 вересня румунський генерал заявив, що ППО збиватиме російські дрони за необхідності.