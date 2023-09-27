АЗС Glusco перейшла в управління «Укрнафти»

Агентство з розшуку та менеджменту активів передало в управління «Укрнафти» активи мережі АЗК Glusco, яка раніше належала держзраднику Віктору Медведчуку.
Про це пише пресслужба АРМА.
За умовами договору, мінімальний гарантований платіж складатиме пʼять мільйонів гривень. Також компанія переказуватиме до державної скарбниці 85% від чистого прибутку.
- Glusco — мережа заправних станцій, яка налічує в Україні 127 автозаправних станцій і 6 нафтобаз. Компанія викупила їх у російської «Роснефти». Офіційним власником мережі свого часу був ізраїльський бізнесмен Нісан Моїсеєв, повʼязаний дружніми звʼязками з Віктором Медведчуком. 6 грудня 2021 року стало відомо, що мережу Glusco придбав грецький бізнесмен Дімітріос Аніфантакіс.
- 11 березня 2021 року СБУ провела 140 обшуків у справі про тіньовий імпорт мережею Glusco нафтопродуктів. Обшуки на АЗС проводили тому, що деякі фірми організували незаконну схему з ввезення в Україну (зокрема з росії) нафтопродуктів і приховували реальні обсяги імпорту. Арешт наклали, оскільки фігуранти провадження підпільно продавали неякісне пальне. Така схема дозволила їм ухилитися від сплати податків на майже 240 мільйонів гривень. Для експертизи якості нафтопродуктів відібрали понад 500 зразків — приблизно 35 з них не відповідають ДСТУ.
- 8 вересня 2022 року «Нафтогаз» запустив власну мережу АЗС під назвою U.GO. Вони розташовуватимуться на місці заправок колишньої мережі Glusco.