Мережу АЗС Glusco, яку пов’язують із нардепом Віктором Медведчуком, придбав грецький бізнесмен

Glusco Energy володіє понад 100 автозаправними станціями та 4 нафтобазами в Україні. До цього власником АЗС був Нісан Моїсеєв — бізнесмен, близький до Віктора Медведчука. Грецький бізнесмен придбав 100% акцій компанії. Угоду уклали наприкінці жовтня 2021 року, її сума не розголошується.

Про це компанія повідомила в понеділок, 6 грудня.

Придбати мережу АЗС Аніфантакіс вирішив тому, що «український паливний ринок досить складний та через це цікавий». Грецький бізнесмен планує модернізувати компанію до міжнародних стандартів.

Компанія зазначає, що її новий власник працює у сфері глобальної торгівлі енергоресурсами вже понад 30 років. Наразі Аніфантакіс є членом Ради директорів Motor Oil Hellas — найбільшої грецької нафтопереробної групи. Аніфантакіс близько 30 років одружений з українкою і має з нею трьох синів.