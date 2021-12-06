Сеть АЗС Glusco, которую связывают с нардепом Виктором Медведчуком, приобрел греческий бизнесмен

Сеть автозаправочных станций Glusco, которую связывают с народным депутатом «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком, приобрел греческий бизнесмен Димитриос Анифантакис.
Об этом компания сообщила в понедельник, 6 декабря.
Glusco Energy владеет более 100 автозаправочными станциями и 4 нефтебазами в Украине. До этого владельцем АЗС был Нисан Моисеев — бизнесмен, близкий к Виктору Медведчуку. Греческий бизнесмен приобрел 100% акций компании. Соглашение заключили в конце октября 2021 года, его сумму не разглашают.
Приобрести сеть АЗС Анифантакис решил из-за того, что «украинский топливный рынок достаточно сложен и потому интересен». Греческий бизнесмен планирует модернизировать компанию до международных стандартов.
Компания отмечает, что ее новый собственник работает в сфере глобальной торговли энергоресурсами более 30 лет. Сейчас Анифантакис является членом Совета директоров Motor Oil Hellas — крупнейшей греческой нефтеперерабатывающей группы. Кроме этого, он около 30 лет женат на украинке, у них трое сыновей.
- Glusco — сеть заправочных станций, которая насчитывает в Украине 127 автозаправочных станций и 6 нефтебаз. Компания выкупила их у российской «Роснефти». Официальным владельцем сети до этого был израильский бизнесмен Нисан Моисеев. Журналисты программы «Схемы» в своем расследовании выяснили, что Моисеев связан дружескими связями с Виктором Медведчуком, против которого ранее СНБО ввел санкции за финансирование терроризма.
- 11 марта СБУ провела 140 обысков по делу о теневом импорте сетью Glusco нефтепродуктов. Обыски на АЗС проводили, поскольку некоторые фирмы организовали незаконную схему по ввозу в Украину (в том числе из России) нефтепродуктов и скрывали реальные объемы импорта. Арест наложили, потому что фигуранты производства подпольно продавали некачественное топливо. Такая схема позволила им уклониться от уплаты налогов на сумму около 240 миллионов гривен. Для экспертизы качества нефтепродуктов отобрали более 500 образцов — около 35 из них не соответствуют ГОСТам.