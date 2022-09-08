«Нафтогаз» відкриває свою мережу АЗС замість Glusco, що належала нардепу медведчуку

Компанія «Нафтогаз» запускає власну мережу АЗС під назвою U.GO. Вони розташовуватимуться на місці заправок колишньої мережі Glusco, яку повʼязували з нардепом віктором медведчуком.

Про це пише пресслужба «Нафтогазу».

«Нафтогаз» розпочинає пілотний запуск автозаправних комплексів (АЗК) арештованої мережі Glusco під власною торговою маркою U.GO у столичному регіоні», — йдеться в повідомленні.

Перші 30 АЗС відкриють у вересні в Києві та області. В інших регіонах вони зʼявляться після узгодження всіх деталей з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Перші АЗС під брендом U.GO розпочали роботу у 2017 року в Харкові та області. Торгова марка U.GO належить АТ «Укргазвидобування». Від 2022 року права на її використання має також ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг», у планах якого — розширити мережу в інших регіонах.