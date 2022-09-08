«Нафтогаз» відкриває свою мережу АЗС замість Glusco, що належала нардепу медведчуку

Компанія «Нафтогаз» запускає власну мережу АЗС під назвою U.GO. Вони розташовуватимуться на місці заправок колишньої мережі Glusco, яку повʼязували з нардепом віктором медведчуком.
Про це пише пресслужба «Нафтогазу».
«Нафтогаз» розпочинає пілотний запуск автозаправних комплексів (АЗК) арештованої мережі Glusco під власною торговою маркою U.GO у столичному регіоні», — йдеться в повідомленні.
Перші 30 АЗС відкриють у вересні в Києві та області. В інших регіонах вони зʼявляться після узгодження всіх деталей з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Перші АЗС під брендом U.GO розпочали роботу у 2017 року в Харкові та області. Торгова марка U.GO належить АТ «Укргазвидобування». Від 2022 року права на її використання має також ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг», у планах якого — розширити мережу в інших регіонах.
- Glusco — мережа заправних станцій, яка налічує в Україні 127 автозаправних станцій і 6 нафтобаз. Компанія викупила їх у російської «Роснефти». Офіційним власником мережі свого часу був ізраїльський бізнесмен Нісан Моїсеєв, повʼязаний дружніми звʼязками з віктором медведчуком, якого в Україні підозрюють у фінансуванні тероризму. 6 грудня 2021 року стало відомо, що мережу Glusco придбав грецький бізнесмен Дімітріос Аніфантакіс.
- 11 березня 2021 року СБУ провела 140 обшуків у справі про тіньовий імпорт мережею Glusco нафтопродуктів. Обшуки на АЗС проводили тому, що деякі фірми організували незаконну схему з ввезення в Україну (зокрема з росії) нафтопродуктів і приховували реальні обсяги імпорту. Арешт наклали, оскільки фігуранти провадження підпільно продавали неякісне пальне. Така схема дозволила їм ухилитися від сплати податків на майже 240 мільйонів гривень. Для експертизи якості нафтопродуктів відібрали понад 500 зразків — приблизно 35 з них не відповідають ДСТУ.