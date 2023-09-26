Індійський місяцехід не «прокинувся» після місячної ночі

Індійські вчені 2 вересня перевели у «сплячий режим» посадковий модуль Vikram, щоб він вижив в умовах холодної місячної ночі. Однак зараз їм не вдається встановити з ним звʼязок.
Про це пише The Guardian.
Учені з Індійської організації космічних досліджень (ISRO) перед ніччю на Місяці казали про впевненість, що космічний корабель зможе вижити в екстремальних умовах і що він прокинеться приблизно 22 вересня, коли сонячне світло зарядить сонячні батареї апарата.
Однак учені ISRO не змогли звʼязатися з місяцеходом і визнали, що «надії на його відродження згасають». За їхніми словами, існує близько 50% шансів, що пристрій витримає морозні температури.
У ISRO кажуть, що намагатимуться встановити контакт із космічним апаратом до 30 вересня.
- Космічне агентство Індії 14 липня запустило ракету-носій для посадки космічного корабля на південний полюс Місяця. 23 серпня Індія посадила свій космічний корабель Chandrayaan-3 на Місяць і стала четвертою країною в історії, яка це зробила.
- 24 серпня Індійська організація космічних досліджень і розробок (ISRO) показала перше фото, зняте після прибуття місії Chandrayaan-3 на Місяць. Згодом апарат Vikram виявив низку хімічних елементів на південному полюсі Місяця.
- Також індійський місячний апарат місії Chandrayaan-3 виявив перші з 1970-х років свідчення «місяцетрусу».