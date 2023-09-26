Індійський місяцехід не «прокинувся» після місячної ночі

Індійські вчені 2 вересня перевели у «сплячий режим» посадковий модуль Vikram, щоб він вижив в умовах холодної місячної ночі. Однак зараз їм не вдається встановити з ним звʼязок.

Про це пише The Guardian.

Учені з Індійської організації космічних досліджень (ISRO) перед ніччю на Місяці казали про впевненість, що космічний корабель зможе вижити в екстремальних умовах і що він прокинеться приблизно 22 вересня, коли сонячне світло зарядить сонячні батареї апарата.

Однак учені ISRO не змогли звʼязатися з місяцеходом і визнали, що «надії на його відродження згасають». За їхніми словами, існує близько 50% шансів, що пристрій витримає морозні температури.

У ISRO кажуть, що намагатимуться встановити контакт із космічним апаратом до 30 вересня.