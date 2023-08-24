В Індії показали перше фото Місяця після посадки місії Chandrayaan-3

Індійська організація космічних досліджень і розробок (ISRO) показала перше фото, зняте після прибуття місії Chandrayaan-3 на Місяць.

На світлині зображена частина місця посадки Chandrayaan-3, а також деталь посадкового модуля та її тінь. Зазначають, що Chandrayaan-3 вибрав відносно рівний район на поверхні супутника.

Пізніше в ISRO повідомили, що місяцехід вже виїхав з посадкового модуля на поверхню Місяця.

«Ch-3 Rover виїхав із посадкового модуля й прогулявся по Місяцю!» — йдеться у дописі.