Індія запустила космічний корабель до південного полюса Місяця

Космічне агентство Індії 14 липня запустило ракету-носій, яка має посадити космічний корабель на південний полюс Місяця.

Про це повідомляє Reuters.

Ракета-носій LVM3 Індійської організації космічних досліджень (ISRO) вилетіла з головного космодрому країни в південному штаті Андхра-Прадеш.

Місія Chandrayaan-3 має доставити на поверхню Місяця посадковий модуль і місяцехід приблизно 23 серпня.

Раніше лише Сполучені Штати, СРСР і Китай спустили посадковий модуль на поверхню Місяця. Жоден з них не був поблизу південного полюса супутника.

Місія Chandrayaan-3, що на санскриті означає місячний транспортний засіб, складається з двометрового посадкового модуля, який має розмістити місяцехід біля південного полюса Місяця. Очікують, що він досліджуватиме супутник протягом двох тижнів.