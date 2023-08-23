Індійський космічний корабель успішно сів на Місяць

Індія посадила свій космічний корабель Chandrayaan-3 на Місяць і стала четвертою країною в історії, яка це зробила.

Про це пише Індійська організація космічних досліджень.

Місце посадки космічного корабля розташоване близько до південного полюса Місяця. Ця територія вважається науково і стратегічно цікавою для держав, які досліджують космос. Учені вважають, що там є поклади водяного льоду.

Воду з Місяця можна було б перетворити на ракетне паливо або робити з неї питну для майбутніх місій з екіпажами.

До цього на Місяць висаджували апарати лише США, Китай та країни колишнього Радянського Союзу.