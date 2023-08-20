«Роскосмос» втратив місячну станцію «Луна-25»

«Роскосмос» втратив звʼязок з місячною автоматичною міжпланетною станцією «Луна-25». Там вважають, що апарат зіштовхнувся з Місяцем і розбився.
Про це повідомила пресслужба «Роскосмосу» і додала, що станція перейшла на нерозрахункову орбіту й припинила існування.
Щоб зʼясувати, чому «Луна-25» зіткнулася з Місяцем, сформують міжвідомчу комісію.
- Напередодні на російській місячній станції сталася «нештатна ситуація».
- «Луна-25» — це перша в сучасній історії росії місячна місія. Її запустили 11 серпня цього року. Попередню станцію «Луна-24» запускали 1976 року, за Радянського Союзу.
- Планувалося, що 21 серпня «Луна-25» сяде на Південному полюсі Місяця, на північ від кратера Богуславського. Основні її завдання — перевірка технології мʼякої посадки, дослідження внутрішньої будови супутника Землі та розвідка ресурсів.