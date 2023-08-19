Росія може втратити свою першу за 47 років місячну станцію «Луна-25» — сталася «нештатна ситуація»

На борту російської автоматичної міжпланетної станції «Луна-25» сталася «нештатна ситуація».

Пресслужба «Роскосмосу» повідомила, що це сталося 19 серпня о 14:10 під час переходу станції на передпосадкову орбіту.

«Відповідно до програми польоту о 14:10 був виданий імпульс для переходу станції на передпосадкову орбіту. Під час виконання операції на борту станції сталася нештатна ситуація, яка не дозволила виконати маневр із заданими параметрами. Фахівці групи керування проводять аналіз ситуації», — заявили у відомстві.

Інших подробиць не повідомляють, проте подібна ситуація може призвести до втрати станції.