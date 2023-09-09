Індійський апарат Vikram виявив ознаки «місяцетрусу»

Індійський місячний апарат місії Chandrayaan-3 виявив перші свідчення «місяцетрусу» з 1970-х років.

Про це пише Space.

Інструмент посадкового модуля Vikram зафіксував сейсмічну активність на поверхні Місяця 26 серпня.

ISRO

Уперше виявили сейсмічну активність на Місяці виявили американські місії «Аполлон» між 1969 і 1975 роками. Вони довели, що Місяць має складну геологічну структуру, а не однорідну, як марсіанські супутники Фобос і Деймос.

Учені вважають, що після утворення нутрощі Місяця охолоджувалися досить швидко та рівномірно, і він не має сильного магнітного поля — і багато дослідників вважають, що його ніколи не було.