Індійський апарат Vikram виявив ознаки «місяцетрусу»

Індійський місячний апарат місії Chandrayaan-3 виявив перші свідчення «місяцетрусу» з 1970-х років.
Про це пише Space.
Інструмент посадкового модуля Vikram зафіксував сейсмічну активність на поверхні Місяця 26 серпня.
Уперше виявили сейсмічну активність на Місяці виявили американські місії «Аполлон» між 1969 і 1975 роками. Вони довели, що Місяць має складну геологічну структуру, а не однорідну, як марсіанські супутники Фобос і Деймос.
Учені вважають, що після утворення нутрощі Місяця охолоджувалися досить швидко та рівномірно, і він не має сильного магнітного поля — і багато дослідників вважають, що його ніколи не було.
- Космічне агентство Індії 14 липня запустило ракету-носій для посадки космічного корабля на південний полюс Місяця. Вона має досліджувати супутник протягом двох тижнів.
- 24 серпня Індійська організація космічних досліджень і розробок (ISRO) показала перше фото, зняте після прибуття місії Chandrayaan-3 на Місяць. Згодом апарат Vikram виявив низку хімічних елементів на південному полюсі Місяця.