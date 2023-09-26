Морський лід навколо Антарктиди досяг рекордно низького рівня

Морський лід, який огортає океан навколо Антарктиди, досяг рекордно низького рівня цієї зими.

Про це повідомив Національний центр даних США про сніг і лід (NSIDC), передає Reuters.

Дослідники попереджають, що така ситуація негативно вплине, зокрема, на пінгвінів , які розмножуються і вирощують дитинчат на морському льоду.

Танення льоду також прискорює глобальне потепління, зменшуючи кількість сонячного світла, яке білий лід відбиває назад у космос.

Площа морського льоду в Антарктиді досягла мінімуму цього року 10 вересня, коли він покривав 16,96 мільйона квадратних кілометрів, що є найнижчим зимовим показником з початку супутникових записів у 1979 році.

У південній півкулі, де розташована Антарктида, вересень — це найхолодніший місяць, коли морський лід зазвичай досягає максимуму.