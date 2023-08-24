Глобальне потепління. Через розкол льоду в Антарктиді загинули тисячі пінгвінів

В Антарктиді загинули майже 10 тисяч пташенят імператорських пінгвінів через розкол льоду. У малюків ще не зʼявилося водонепроникне пірʼя, тому вони потонули в океані або замерзли на смерть.

Про це пише BBC.

Масова загибель пінгвінів сталася наприкінці 2022 року біля моря Беллінсгаузена. Це зафіксували супутники.

Copernicus Sentinel-2

Доктор Пітер Фретвелл з Британської антарктичної служби (BAS) вважає, що понад 90% колоній імператорських пінгвінів майже зникнуть до кінця століття через танення льоду внаслідок глобального потепління.

Імператорські пінгвіни використовують лід як місце для вирощування дитинчат. Якщо його не стане або буде мало, то птахи втратять можливість розмножуватися.