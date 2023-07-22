В Уругваї на берег викинуло близько двох тисяч мертвих пінгвінів

Майже 2 тисячі мертвих пінгвінів викинуло на східне узбережжя Уругваю за останні десять днів.

Про це повідомляє France24.

Магеланські пінгвіни, переважно молоді, загинули в Атлантичному океані. Течія віднесла їх до берегів Уругваю, повідомила керівниця департаменту фауни Міністерства навколишнього середовища Кармен Лейзагоєн.

AFP

«Це смертність у воді, 90% — це молоді екземпляри, без жирових запасів і з порожніми шлунками», — сказала вона і додала, що аналізи показали негативний результат на пташиний грип.

Місцеві чиновники підозрюють, що причиною смерті пінгвінів міг стати голод. Птахам бракує їжі, зокрема через надмірний вилов риби.

Магеланські пінгвіни гніздяться на півдні Аргентини. Коли в південній півкулі настає зима, птахи переміщуються до північної півкулі в пошуках їжі та теплих вод.