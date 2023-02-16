В Антарктиді тепла вода проникає у льодовик Судного дня і поступово розтоплює його. Чим це загрожує Землі?

Науковці виявили, що тепла вода проникає всередину льодовика Судного дня в Антарктиді та пришвидшує його танення.

Про це пише Reuters.

Команда із 13 американських і британських учених провела на льодовику близько шести тижнів наприкінці 2019-го і на початку 2020 року. Для спостережень за льодовиком вони використовували підводного робота Icefin і датчики. Ось як виглядає це обладнання:

Reuters

Reuters

Дослідники виявили, що тепла вода проникає у тріщини та спричиняє танення льодовика на 30 метрів або більше щороку.

«Це те, через що ми всі повинні бути дуже занекопоєні», — сказала науковиця з Корнелльського університету Брітні Шмідт.

Величезний льодовик Туейтс в Антарктиді називають льодовиком Судного дня невипадково. Якщо він розтанє, то це підніме рівень Світового океану більш ніж на пів метра та дестабілізує сусідні льодовики — це може призвести до підвищення рівня Світового океану на три метри.