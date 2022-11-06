Всесвітня метеорологічна служба: Останні вісім років на Землі стали найтеплішими за час спостережень

Останні вісім років на Землі стали найтеплішими в історії спостережень.

Про це йдеться у доповіді Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) «Стан глобального клімату у 2022 році».

Збільшенню глобальної температури повітря сприяло зростання концентрації парникових газів в атмосфері. Екстремальні теплові хвилі, посуха та руйнівні повені торкнулися цього року мільйонів людей і принесли мільярди доларів збитків.

Наслідки зміни клімату стають дедалі драматичнішими, йдеться у доповіді. Темпи підвищення рівня моря подвоїлися із 1993 року. На останні два з половиною роки припадає 10% загального підвищення рівня моря з початку супутникових вимірів, що почалися майже 30 років тому.

Крім того, у 2022 році льодовики в Європейських Альпах зазнали виключно важких втрат. Гренландський льодовиковий щит втрачає масу 26-й рік поспіль, і минулого вересня там вперше за всю історію спостережень був зафіксований дощ. Середня глобальна температура за підсумками 2022 року, згідно з поточними оцінками, буде приблизно на 1,15 °C вищою за середній доіндустріальний рівень 1850—1900 років.