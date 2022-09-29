Швейцарські льодовики через сильну спеку пережили найбільше танення за всю історію

На швейцарських льодовиках зафіксували найбільшу швидкість танення з моменту початку реєстрації понад століття тому. Цього року вони втратили три кубічні кілометри льоду, або 6% свого обсягу — майже вдвічі більше, ніж у 2003 році, коли зафіксували попередній рекорд.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Швейцарську мережу моніторингу льодовиків (GLAMOS).

Великі втрати льоду цього року стали результатом винятково низького зимового снігопаду в поєднанні з періодами сильної спеки. Зазвичай снігопад поповнює втрачений літом лід і допомагає захистити льодовики від подальшого танення, відбиваючи сонячне світло назад в атмосферу.