В Антарктиці відколовся айсберг завбільшки з Лондон

Гігантський айсберг завбільшки з Лондон відколовся від Антарктики неподалік британської дослідницької станції Галлей.

Про це повідомляє BBC.

Галлей розташована за 20 кілометрів від лінії розриву. На станції працює 21 людина. Людям нічого не загрожує, вони продовжать роботу до початку лютого, поки їх не заберуть.

Штаб-квартира Британської антарктичної служби у Кембриджі спостерігає за рухом льоду через GPS-датчики. У разі небезпеки станцію Галлей зможуть відсунути від краю льодовика.