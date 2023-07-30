Антарктида втратила безпрецедентно багато морського льоду — завбільшки з Аргентину

Антарктичний морський лід зменшився до безпрецедентного мінімуму для цієї пори року — площа втраченого льоду прирівнюється до площі Аргентини. Про це повідомляє CNN. Морський лід перебуває на найнижчому рівні для цієї пори року, з початку обліку 45 років тому. Згідно з даними Національного центру даних про сніг і лід, площа льоду приблизно на 1,6 мільйона квадратних кілометрів нижча за попередній зимовий рекорд, встановлений у 2022 році. У середині липня площа морського льоду в Антарктиді була на 2,6 мільйона квадратних кілометрів нижча, ніж у середньому за 1981–2010 роки. Це майже така ж територія, як Аргентина або разом узяті території Техасу, Каліфорнії, Нью-Мексико, Аризони, Невади, Юти й Колорадо. Деякі вчені описали це явище як надзвичайно рідкісне, яке, ймовірно, трапляється лише раз на мільйони років.

З 2016 року вчені спостерігають тенденцію до стрімкого зниження рівня морського льоду. Зміна клімату може бути основною причиною зникнення льоду. На його втрату впливає кілька факторів, включаючи силу західних вітрів навколо Антарктиди, що пов’язують зі збільшенням забруднення планети, а це своєю чергою нагріває планету. Також це може бути через тепліші температури океанських вод на північ від кордону Антарктичного океану, що змішуються з водою, яка зазвичай дещо ізольована від решти світового океану.