У справі Ігоря Коломойського новий підозрюваний. Його заарештували

Колишній керівник київської філії ПриватБанку отримав підозру у справі бізнесмена Ігоря Коломойського. Його вже заарештували із заставою у 147,6 мільйона гривень.
Про це повідомляють Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки.
За даними слідства, у період з 2013 до 2014 року Коломойський створив «злочинне угруповання», до якого входили співробітники банку, в якому він був засновником та акціонером. Заарештований банкір був його учасником. За цією схемою Коломойський нібито вносив гроші в касу банку, але насправді жодних внесків не було.
За версією слідства, така схема дозволила Коломойському отримати загалом 5,8 мільярда. Фейкові внески зараховувалиля на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.
Заарештованого банкіра підозрюють у заволодінні чужим майном (ч. 5 ст. 191 КК), відмиванні грошей (ч. 3 ст. 209 КК) та махінаціях із документами (ч. 2 ст. 200 КК).
- Ігор Коломойський наразі перебуває в СІЗО — 2 вересня йому повідомили про підозру в шахрайстві та відмиванні грошей. Йому закидають заволодіння 9,2 мільярда гривень ПриватБанку. Бізнесмен отримав уже кілька підозр, серед них — і відмивання 5,8 мільярда гривень через ПриватБанк.
- Раніше, 1 лютого 2023 року, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в бізнесмена Ігоря Коломойського. Вони стосувалися махінацій щодо «Укртатнафти» й «Укрнафти». Згодом йому повідомили про підозру у виводі за кордон понад пів мільярда гривень.