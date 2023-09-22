Ісландія боротиметься з надмірним туризмом податками

Прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір розповіла, що країна використовуватиме податки, щоб зменшити вплив надмірного туризму на її дику природу.

Про це пише Bloomberg.

Туризм в Ісландії значно виріс за останнє десятиліття, і це негативно впливає на природу, оскільки більшість мандрівників їде туди саме задля гарячих джерел, гейзерів, водоспадів і вулканів.

«Один зі способів подолати вплив збільшення подорожей на клімат — підвищити податки для тих, хто залишиться у країні, хоча спочатку вони не будуть високими», — додала премʼєр.