Амстердам забороняє круїзні лайнери, щоб зменшити кількість туристів і подбати про екологію

Рада Амстердаму заборонила круїзним лайнерам відвідувати центр міста. Так столиця Нідерландів намагається обмежити кількість відвідувачів і стримати забруднення довкілля.

Про це пише BBC.

Місцеві чиновники вирішили, що судна не відповідають амбіціям міста щодо сталого розвитку. Через свою популярність Амстердам приваблює 20 мільйонів туристів щороку, а це шкодить екології.

Проходження круїзних кораблів також несумісне з планами будівництва нового мосту між історичним південним районом міста та районом Норд, який є центром останніх проєктів міського розвитку.