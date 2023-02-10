У травні Амстердам заборонить марихуану у кварталі «червоних ліхтарів»

У середині травня в Амстердамі заборонять курити марихуану у кварталі «червоних ліхтарів».

Про це пише BBC.

Нове правило покликано покращити життя мешканців міста, які протягом тривалого часу скаржилися, що їм заважають туристи. Секс-працівників також зобовʼяжуть закривати свої заклади о 03:00. Місцеві ЗМІ повідомляють, що майже всі депутати підтримали такі зміни.

Міська рада також оголосила, що ресторани й бари повинні будуть закриватися о 02:00 по пʼятницях і суботах, а після 01:00 людей не пускатимуть у старий район міста.

Зараз в амстердамському кварталі «червоних ліхтарів» після 16:00 з четверга по неділю заборонений продаж алкоголю. Але міськрада проситиме продавців протягом цього періоду повністю прибрати алкогольні напої з вітрин та сховати їх від відвідувачів.

Згідно з чинним законодавством у Нідерландах зберігання, виробництво та торгівля наркотиками є кримінальним злочином. Проте голландці мають «політику толерантності», яка дозволяє кафе продавати марихуану за певних умов. Одна з них — ці кафе не мають спричиняти жодних неприємностей, тож уряд наказав їм припинити залучати іноземних споживачів наркотиків.