«Узбережжя належить суспільству». У Греції борються з засиллям лежаків на пляжах

У Греції активісти борються проти платних шезлонгів на громадських пляжах, через які місцевим і туристам немає де розкласти рушники.

Про це пише The Guardian.

Засновник руху «Врятуймо пляжі Паросу» Христос Георгусіс каже, що активісти борються проти беззаконня на пляжах: «Наше узбережжя належить суспільству».

За його словами, держава, поліція та берегова охорона виявилися неефективними у боротьбі з засиллям лежаків і парасольок. Тому активісти мають на меті відібрати пляжі у приватних орендарів, які загородили найкращі прибережні зони платними зручностями.

Місцева влада здає в оренду берегову лінію готельєрам і власникам барів і ресторанів за умови, що ті використовують лише 50% виділеного простору. Натомість підприємці займають усю берегову лінію.

Щоб довести свою правоту 70-річний учасник руху «Врятуймо пляжі Паросу» Стефану зробив знімки території дронами й показав, що лежаки та парасольки займали площу 18 800 квадратних метрів, тоді як влада дозволила це зробили на площі 7 000 квадратних метрів.

Через великий потік туристів і стрімкий розвиток готельно-ресторанного бізнесу на пляжах не лише Паросу, а й усієї Греції, у країні набуває популярності так званий рух пляжних рушників, який виступає за сталий туризм.