Венеція планує ввести щоденну плату для туристів — €5

Італійська Венеція планує ухвалити експериментальний проєкт — брати по €5 з туристів за один день у місті.
Про це пише CNN.
Усі відвідувачі віком від 14 років повинні будуть сплатити збір і забронювати вхід до міста завчасно.
Член міської ради з питань туризму Сімоне Вентуріні заявив, що наступного року експеримент введуть у дію у піковий туристичний період. За його словами, Венеція страждає від надмірного туризму.
Місто відвідують мільйони мандрівників на рік. У 2019 році їх було 13 мільйонів.
- ЮНЕСКО вже порекомендувало внести Венецію до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. І назвало причини загроз — туристи та кліматичні зміни.
- У Венеції через теплу зиму пересихають канали. Загалом в Італії річки й озера страждають від гострої нестачі води.
- У 2021 році Італія заборонила великим круїзним лайнерам заходити до Венеції. Цього чекали в ЮНЕСКО.