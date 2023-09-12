Венеція планує ввести щоденну плату для туристів — €5

Італійська Венеція планує ухвалити експериментальний проєкт — брати по €5 з туристів за один день у місті.

Про це пише CNN.

Усі відвідувачі віком від 14 років повинні будуть сплатити збір і забронювати вхід до міста завчасно.

Член міської ради з питань туризму Сімоне Вентуріні заявив, що наступного року експеримент введуть у дію у піковий туристичний період. За його словами, Венеція страждає від надмірного туризму.

Місто відвідують мільйони мандрівників на рік. У 2019 році їх було 13 мільйонів.