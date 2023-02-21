У Венеції через теплу зиму пересихають канали

Канали Венеції починають пересихати через відсутність дощів, а деякі з них уже не придатні для пересування гондолами. Цьому посприяла суха зима.

Про це повідомляє Reuters.

За даними вчених та екологічних груп, в Альпах цього сезону випало менше половини від звичайної кількості снігу.

У Венеції рівень води в деяких місцях на три метри нижче нульової позначки. Таке зазвичай спостерігається влітку, але не взимку.

Італійські річки та озера також страждають від гострої нестачі води. По — найдовша річка Італії, яка тече від Альп на північному заході до Адріатики, має на 61% менше води, ніж зазвичай у цю пору року.

Рівень води в озері Гарда на півночі Італії впав до рекордно низького рівня, що дозволило дістатися до невеликого острова Сан-Бьяджо на озері відкритою стежкою. Антициклон домінує в Західній Європі вже 15 днів, він приніс помірні температури, які зазвичай спостерігаються наприкінці весни.

Проте останні прогнози погоди свідчать про те, що найближчими днями в Альпах очікуються такі необхідні їм опади.