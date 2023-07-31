ЮНЕСКО рекомендує внести Венецію до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. Серед винних — клімат і туристи

Італійській владі порадили посилити безпеку історичного міста та його лагуни, оскільки Венеції загрожує «незворотна» шкода через низку проблем, починаючи від зміни клімату і закінчуючи масовим туризмом.

Культурна агенція ООН, ЮНЕСКО, рекомендувала додати Венецію до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.

У ЮНЕСКО додали, що деякі давні проблеми вже погіршили місто і його середовище. Серед них — активна забудова, наприклад, будівництво висотних будівель.

У проєкті резолюції, підготовленому для ухвалення Комітетом всесвітньої спадщини, говориться, що Італія не досягнула «суттєвого прогресу у вирішенні постійних і складних проблем», а запропоновані Італією заходи «все ще недостатні та потребують подальшого розвитку».